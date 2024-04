Bayreuth - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Bayreuth: Berichte: Zwei mutmaßliche russische Spione in Bayreuth festgenommen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

