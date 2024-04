Spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die Lage für die Rheinmetall Aktie und andere Rüstungs-Titel massiv verändert - im operativen Geschäft wie an der Börse. Deutliche Kursgewinne zeigen, dass die Börsianer hier schon einiges vorweg genommen haben, was sich in den Zahlen von Rheinmetall erst nach und nach zeigen wird. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...