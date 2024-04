EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Personalie

OLB-Vorstand Aytac Aydin verlängert Vertrag bis 2026



OLB-Vorstand Aytac Aydin verlängert Vertrag bis 2026



Der Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat den Vertrag mit Vorstandsmitglied Aytac Aydin vorzeitig bis 2026 verlängert. Aytac Aydin verantwortet als COO und Head of Retail & SME die Informationstechnologie sowie das Geschäftssegment Private & Business Customers. Für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Bank hin zu einem bundesweiten Wettbewerber im Retailgeschäft mit zeitgemäßem Omnikanalangebot sind insbesondere diese Bereiche von größter Bedeutung.



"Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aytac Aydin im Privatkundengeschäft und in der IT für weitere zwei Jahre fortzusetzen. Seine Arbeit und die seines Teams spielen eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung unserer Bank und der Bereitstellung innovativer Lösungen für unsere Kunden", sagt Axel Bartsch, Vorsitzender des OLB-Aufsichtsrats.



Aytac Aydin kam im Februar 2022 zur OLB und ist seither als Mitglied des Vorstands.









Über die OLB



Die OLB ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre rund 665.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 26 Mrd. Euro.



Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube .



Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

Investor Relations

Theodor-Heuss-Allee 108

60486 Frankfurt am Main



Telefon: +49 (0)69 756193-0

investor.relations@olb.de Sandra Büschken

Telefon: +49 (0)69 756193-36

sandra.bueschken@olb.de



Matthias Obst

Telefon: +49 (0) 69 756193-44

matthias.obst@olb.de



Oldenburgische Landesbank AG

Corporate Communications

& Investor Relations

Stau 15/17

26122 Oldenburg



Telefax 0441 221-2425

ccir@olb.de



Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de





