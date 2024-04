Zürich - dropz, das Schweizer Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Leitungswasser wieder «sexy» zu machen, gibt bekannt, dass der Risikokapitalgeber und Angel Investor Daniel Gutenberg in das Unternehmen investiert hat. Daniel Gutenberg ist bekannt für sein gutes Gespür für vielversprechende Startups und investiert seit den frühen 90er Jahren in Startups. Nachdem er die Gutenberg Communication Systems AG im Jahr 2000 an die Telindus-Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...