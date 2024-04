Es wurde bereits damit gerechnet, dass ASML nicht mehr an die Rekordzahlen vom letzten Jahr anschließen können würde. Nun stellte der niederländische Chipausrüster aber Zahlen vor, welche die Erwartungen der Analysten noch einmal deutlich unterboten. Das erste Quartal war geprägt von sichtlichen Rückgängen beim Auftragseingang. Das konnten die Aktionäre nicht ohne Weiteres hinnehmen.Anzeige:Die Aktie von ASML (NL0010273215) gab am Mittwoch um 6,8 Prozent nach und fiel damit auf 850,40 Euro zurück. Damit ergibt sich in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...