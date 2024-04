NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Dank hoher Erlöse je Sitzplatz habe der Billigflieger stark abgeschnitten, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei geholfen habe das frühe Ostergeschäft. Dies bedeute aber auch, dass diese Erlöse im dritten Geschäftsquartal nur noch leicht zulegen dürften./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 02:44 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken