Berlin - Lars Eidinger ist ein großer Verehrer des deutschen Techno-DJs DJ Hell. "Ich bin seit 25 Jahren wahnsinniger Fan, er bedeutet mir sehr viel und ist ein großes Vorbild", sagte der Schauspieler, der auch fotografiert und Platten auflegt, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Eidinger hat seine DJ-Prüfung nach eigenen Angaben quasi bei dem älteren Kollegen abgelegt - und bestanden. "Ich habe mit DJ Hell in Bochum aufgelegt", so der 48-Jährige weiter. "Ich wusste, er ist nach mir dran. Und als ich mein erstes Stück gespielt habe, hat er sich hinter mich gesetzt und blieb zweieinhalb Stunden dort sitzen." Es sei im ersten Moment so gewesen, "als wenn der Fahrprüfer hinten ins Auto steigt", sagte Eidinger weiter. "Und am nächsten Tag hat er mir die erlösende Textnachricht geschrieben. Der letzte Satz lautete: 'Große Verneigung von DJ zu DJ.'"

