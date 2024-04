FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.04.2024 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 300 (286) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3600 (3440) PENCE - 'OUTPERFORM' - BARCLAYS CUTS JUST EAT TAKEAWAY PRICE TARGET TO 1470 (1480) PENCE - EW - DEUTSCHE BANK RAISES INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES TO 'HOLD' (SELL) - HSBC STARTS HALEON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 370 PENCE - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1300 (1050) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1700 (1320) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 780 (695) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6610 (6630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - STIFEL RAISES OXFORD BIOMEDICA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (280) PENCE - UBS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 750 (820) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SSP GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 225 (320) PENCE - UBS RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken