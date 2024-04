Für die kommende Ausschreibungsrunde für Windenergie hat die Bundesnetzagentur das Volumen gekürzt. Dabei wäre mehr Tempo beim Windenergiezubau nötig. So sind etwa in Baden-Württemberg im ersten Quartal 2024 nur zwei neue Windenergieanlagen in Betrieb gegangen. Die Bundesnetzagentur hat das Ausschreibungsvolumen für den Termin am 1. Mai 2024 gekürzt. Statt der ursprünglich festgelegten Menge von 4.093 Megawatt (MW) wird das Volumen auf 2.795 MW gekürzt. Der Bundesverband Windenergie e.V. (BWE) hätte ...

