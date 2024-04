(shareribs.com) New York / Tokio 18.04.2024 - Der Autohersteller Tesla wird voraussichtlich in der kommenden Woche umfangreiche Investitionen in Indien ankündigen. Nissan will bis 2029 mit der Massenproduktion von Feststoffbatterien beginnen. Tesla-Chef Elon Musk wird in Kürze zu einem Besuch in Indien erwartet. Im Rahmen dieses Besuchs ist ein Treffen zwischen Musk und dem indischen Premierminister ...

