FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Studiendaten zu Iptacopan auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Daten zu dem Mittel gegen dunklen Urin (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie) seien solide genug, sollten aber nur kleine positive Auswirkungen auf die Aktie des Pharmakonzerns haben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 07:39 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

