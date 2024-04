Trotz allgemeiner Marktverluste zeigt sich die Aktie von Caterpillar Inc. als einer der starken Performer im Zacks Manufacturing - Construction and Mining Sektor. Die Papiere des Baumaschinenherstellers konnten im vergangenen Jahr (+59,8 % vs. Branche +57,2 %) beeindruckend zulegen. Analysten sehen den Grund für die positive Entwicklung vor allem in den Kostensenkungsmaßnahmen des Unternehmens, dem starken Endmarktbedarf und gezielten Preisanpassungen. Diese Faktoren konnten die Auswirkungen von Lieferkettenunterbrechungen und Kostensteigerungen mehr als kompensieren. Gleichzeitig profitierte Caterpillar von einem globalen Anstieg der Bauaktivitäten.

Zukünftige Herausforderungen

Während die Börsen entgegen den Trend zu kämpfen hatten - der S&P 500 verzeichnete ein Minus von 0,58 %, der technologielastige Nasdaq sah einen Rückgang von 1,15 % - stellten die Aktien von Caterpillar mit [...]

Hier weiterlesen