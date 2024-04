Trotz wirtschaftlicher Unsicherheit und gestiegener Preise sind die Verbraucher scheinbar weiterhin bereit für das Reisen tiefer in die Tasche zu greifen. Das belegen die am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen des britischen Billigfluganbieters easyJet, hier mehr Details. Ungeachtet des Gaza-Konflikts und steigender Kerosinkosten hat der Billigflieger Easyjet im ersten Geschäftshalbjahr seine saisonbedingten Verluste deutlich verringert. Laut vorläufigen Zahlen, die das Unternehmen am ...

