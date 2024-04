DJ Merck-Chefin sieht 2024 weiter schrittweise Rückkehr zu organischem Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hält an ihren Ziele für das laufende Jahr fest. In der vorab veröffentlichten Rede zu der am 26. April stattfindenden Hauptversammlung bekräftigte Konzernchefin Belen Garijo, dass der Pharma- und Technologiekonzern in diesem Jahr mit leichtem bis moderatem organischem Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA pre) rechnet. "Wir werden 2024 schrittweise auf den Wachstumspfad zurückkehren und sehen bereits erste Anzeichen einer Erholung in unseren Unternehmensbereichen und den verschiedenen Märkten", sagte die Vorsitzende der Geschäftsleitung des DAX-Konzerns laut Redetext.

Bei Process Solutions sollten sich die Umsätze in der zweiten Jahreshälfte wieder erholen. Die Lage am Markt für Halbleitermaterialien dürfte sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr nach und nach verbessern. Den Wendepunkt erwartet Merck in der zweiten Jahreshälfte. Erste Anzeichen für eine Belebung in der Elektronikindustrie seien schon zu erkennen. So seien die Lagerbestände an Halbleiterchips bereits rückläufig. Zudem ziehe die Nachfrage nach Logikchips und hochentwickelten Speicherbausteinen wird wieder an.

April 18, 2024

