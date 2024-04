EUR/USD erholt sich am Donnerstag angesichts des schwächeren US-Dollars auf 1,0688. - Die bärischen Aussichten des Paares bleiben unterhalb des wichtigen 100-Perioden-EMA intakt. - Das erste Aufwärtsziel wird bei 1,0700 gesehen, die erste Unterstützung liegt bei 1,0622 - Das Paar EUR/USD setzt seine Erholung am Donnerstag in den frühen europäischen ...

