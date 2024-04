Derzeit baut IB Vogt in Spanien das Solarkraftwerk Castaño Solar, das 134 Megawatt Leistung erbringen soll. 105 Megawatt davon sind schon an Apple verkauft. Der internationale Entwickler für erneuerbare Energien, IB Vogt, hat mit Apple einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, kurz PPA) über die Lieferung von Solarstrom mit einer Leistung von 105 MW aus einem Solarkraftwerk in der spanischen Provinz Segovia unterzeichnet. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage, die auch als Castaño Solar ...

