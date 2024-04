Benjamin Hill gibt Zielgebiete für Testbohrungen beim Alotta-Projekt im Yukon bekannt

Vancouver, BC - 18. April 2024 - Benjamin Hill Mining Corp. ("Benjamin Hill" oder das "Unternehmen") (CSE: BNN - WKN: A3CNQU - FRA: 5YZ0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die ersten Zielgebiete für Bohrtests in diesem Frühjahr auf dem Projekt Alotta priorisiert hat. Derzeit schlägt das Unternehmen vor, im Rahmen der Fortsetzung des Diamantbohrprogramms im Herbst 2023, das im November für die Wintersaison unterbrochen wurde, bis zu 5 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.500 Metern zu bohren.

Die vorgeschlagenen Bohrungen werden sich auf mehrere hochrangige und noch nicht getestete geochemische/geophysikalische Anomalien entlang eines vier Kilometer langen Trends konzentrieren. Archer Cathro und Benjamin Hill haben einen vorläufigen Bohrplan für das Alotta-Feldprogramm 2024 erstellt, um die Porphyr-artige Mineralisierung auf dem Grundstück zu erproben. Die Strategie zielt darauf ab, die besten Bohrziele auf der Grundlage ihrer Eignung zu erproben. Diese Gebiete befinden sich in unmittelbarer Nähe des Kerngebiets mit übereinstimmenden Boden- und geophysikalischen Anomalien und früheren Gesteinsproben, die das Vorkommen von Kupfer- und Goldmineralisierungen bestätigen.

Lorne Warner, President und P.Geo von Benjamin Hill, erklärt : Wir sind sehr optimistisch, dass das diesjährige Bohrprogramm die Bohrergebnisse des letzten Jahres fortsetzen oder übertreffen wird. Im Jahr 2023 starteten wir das allererste Bohrprogramm auf dem Grundstück und schlossen zwei Bohrlöcher ab, die zur Entdeckung von Gold-, Kupfer- und Molybdänmineralisierungen im Porphyrstil führten."

Erkundung von Auszahlungs- und Abbauregionen

Die beiden wichtigsten Ziele auf dem Grundstück sind die Payout- und Severance-Zonen, die sich im westlichen und östlichen Teil des Grundstücks befinden. Diese beiden Zonen weisen eine bedeutende Oberflächenmineralisierung auf, die hochgradig anomale Gold-, Kupfer- und Molybdänwerte in Gesteins- und Bodenproben aufweist. Diese Ziele stellen die Bereiche des Grundstücks mit signifikanten (>1 g/t Gold) Gesteinswerten an der Oberfläche dar.

Für die vorläufigen Bohrungen werden insgesamt vier Löcher empfohlen, um die Mineralisierung an der Oberfläche und die geophysikalischen Anomalien in der Tiefe zu erproben. Bei beiden Zielen ist das erste Bohrloch als flaches Winkelbohrloch konzipiert, um das Ausmaß der Mineralisierung direkt unter dem aussichtsreichen Gebiet zu erproben, während das zweite Bohrloch steiler ist, um eine tiefere Mineralisierung und entsprechende Anomalien der Wiederaufladbarkeit/Widerstandsfähigkeit in der Nähe zu erproben.

Ausweitung der Exploration auf die Ziele Alimony und Commission

In einer späteren Bohrphase hat das Unternehmen zwei weitere Bohrziele zu erproben. Das Ziel Alimony ist eine bedeutende 1200 mal 500 Meter große Molybdän-Gold-Bodenanomalie, die mit sich überschneidenden Anomalien der Wiederaufladbarkeit und der Widerstandsfähigkeit übereinstimmt. Im östlichen Teil des Grundstücks wird das Ziel Commission durch eine 1500 m x 1000 m große Gold-Kupfer-Molybdän-Bodenanomalie definiert, die mit einer geringen bis mäßigen magnetischen Reaktion übereinstimmt. Es gibt eine gut eingegrenzte Anomalie der Widerstandsfähigkeit, die mit stark anomalen Gold- und Kupferwerten im Boden übereinstimmt.

Die nachstehende Abbildung 1 skizziert die vorrangigen Zielgebiete innerhalb des Grundstücks Alotta mit potenzieller Gold-Kupfer-Molybdän-Mineralisierung im Porphyrstil. Die Zielgebiete wurden noch nicht durch Bohrungen erprobt.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_BNN_News_1_1af2d9e45c.jpg

Im November 2023 wurden auf dem Grundstück zwei Bohrlöcher niedergebracht, die den porphyrartigen Charakter der Mineralisierung bestätigten. Wie am 24. Februar 2024 bekannt gegeben wurde, wurden in Bohrloch ALT-23-01 211,65 Meter mit 0,46 Gramm/Tonne Gold aus dem ersten Diamantbohrloch auf dem Grundstück durchteuft.

Nähe zu nachgewiesenen Ressourcen

Das Grundstück Alotta besteht aus 96 Mineralien-Claims, die sich über etwa 1.926 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Lagerstätte Casino von Western Copper and Gold (TSX: WRN) liegen. Die Lagerstätte Casino ist eines der wirtschaftlichsten Kupfer-Gold-Bergbauprojekte auf der grünen Wiese, das zu den zehn größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten der Welt gezählt wird. Als Zeichen für die starke Unterstützung durch die Investoren in der Region gab Western Copper and Gold vor kurzem am 16. April 2024 bekannt, dass das Unternehmen ein öffentliches Kaufangebot von 25 auf 40 Millionen $ aufgestockt hat.

Die nachstehende Abbildung 2 zeigt eine historische Darstellung (Februar 2023) der Lagerstätte Casino, die sich über eine nicht vergletscherte, anomale Kupfer-Bodengeochemie legt.

Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://cdn.investor-files.net/2024_04_18_BNN_News_2_91dcac111b.png

Über Benjamin Hill Mining Corp.

Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

