USD/CAD verliert am Donnerstag aufgrund des gedämpften US-Dollars an Boden - Niedrigere US-Staatsanleihenrenditen setzen den Greenback unter Druck - Der Rückgang des WTI-Preises könnte den Vormarsch des Kanadischen Dollar begrenzen - USD/CAD weitet seine Verluste am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge aus und handelt während des asiatischen Handels ...

