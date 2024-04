Eine bekannte Betrugsmasche geht wieder herum. Eine Gruppe Krimineller gibt sich als Anwälte aus und bietet Wechselrichter, Module und Batterien aus einer vermeintlichen Insolvenzmasse an. Wer bestellt, muss in Vorkasse gehen und wird die Ware nie sehen. Bei Angeboten von günstigen Solarkomponenten aus Insolvenzmasse ist höchste Vorsicht geboten. Aktuell bieten Betrüger Wechselrichter, Module und Batterien aus einer angeblichen Insolvenzmasse zum Verkauf an. Der Geschäftsinhaber eines Photovoltaik-Betriebs wandte sich an die pv magazine-Redaktion, nachdem er durch die Masche tausende Euro verloren ...

