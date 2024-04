Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat zum Jahresauftakt die Frankenstärke und die angeschlagene Bauindustrie gespürt. Im laufenden Jahr will das Unternehmen trotzdem wachsen - vor allem durch das Service-Geschäft. Der Umsatz sank im ersten Quartal um 4,4 Prozent auf 2,67 Milliarden Franken, wie das Innerschweizer Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. In Lokalwährungen wäre der Umsatz um 1,1 Prozent gestiegen. Dass weniger gebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...