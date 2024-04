Die Lage an der US-Börse ist angespannt. Besonders die seit Monaten stark gestiegenen Halbleiter-Titel stehen unter Druck. Neue Schwäche keimte am Mittwoch auf, als die überraschend schwachen Quartalszahlen des niederländischen Ausrüsters von Chip-Produzenten ASML veröffentlicht wurden. Auch beim Konkurrenten Intel brauchen Anleger starke Nerven, da der Chart hier noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.

