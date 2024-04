Mit einem auf Photovoltaik-Installateure ausgerichteten Angebot hat Solar Solutions in Bremen eine weitere regionale Solarmesse gestartet. Viele Austeller sind am ersten Messetag sehr zufrieden. Nach der Messe in Düsseldorf ist das der zweite Standort des Veranstalters in Deutschland. Ein weiterer folgt bald. Dann könnten sich auch schon die Änderungen des "Solarpaket 1" positiv auswirkt haben. Am Mittwoch, dem ersten Messetag, haben 3121 Messebesucher einen Stand auf der Solar Solutions in Bremen besucht. Das meldet der Veranstalter anhand der Lead Scans, die Aussteller durchführen, wenn Besucher ...

