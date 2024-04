New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag keinen klaren Trend gefunden. Während vor allem Aktien aus dem Technologiesektor erneut Schwäche zeigten, verzeichneten die klassischen Standardwerte im Leitindex Dow Jones Industrial überwiegend Kursgewinne. Das verhalf dem Dow im frühen Handel zu einem Plus von 0,47 Prozent auf 37'929 Punkte. Nach den jüngsten Verlusten konsolidiert der Index nun unter der runden 38'000er Marke. Der technologielastige ...

