Nel im Crash - Was ist gerade los?

Im Januar 2021 war die Aktie mehr als 3 Euro wert. Heute kostet sie nur noch 40 Cent. Warum ist die Aktie in den letzten drei Jahren mehr als 80% gesunken?



Gestern hat die Firma die ersten Quartalszahlen des Jahres veröffentlicht. Aber bevor wir sie analysieren können, stellen wir Ihnen das norwegische Unternehmen kurz vor. Nel ASA ist für die Lösungen von Wasserstoff aus elektrischer Energie zuständig.



Die Norweger haben geschafft, die Unternehmenskennzahlen für das abgelaufene Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2023 zu verbessern. Dennoch ist es nicht genug, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Auch ist der EBITDA-Kennzahl im negativen Bereich, was die Investoren gar nicht überzeugt hat. Die Zukunft ist sehr ungewiss für die Firma, vor allem, wenn man die Entwicklung in den letzten Jahren betrachtet. Gestern fiel die Aktie prozentual zweistellig.









Quelle: HSBC