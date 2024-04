Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Quartalsergebnis

Gurit erzielt im ersten Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 97,2 Millionen CHF und bestätigt eine signifikante Umsatzsteigerung in der zweiten Jahreshälfte.



18.04.2024 / 18:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 18. April 2024 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GURN) gibt heute die ungeprüften Umsatzergebnisse bekannt. Wie erwartet, sind die Nettoumsätze der fortgeführten Geschäftsbereiche im ersten Quartal 2024 niedrig und erreichten 97,2 Millionen CHF. Dies entspricht einem Rückgang von -11,3 % zu konstanten Wechselkursen oder -17,2 % in ausgewiesenen CHF im Vergleich zum ersten Quartal 2023. Gurit bestätigt die Prognose für das Jahr 2024 mit einem erwarteten Nettoumsatz zwischen CHF 435 und 485 Millionen. Die Generalversammlung stimmt allen Traktanden zu. Nach einem langsamen Jahresbeginn, gekennzeichnet durch geringe Umsatzzahlen im Januar und Februar, verzeichnet Gurit eine positive Entwicklung im März und prognostiziert für die kommenden Quartale einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Wind Materials erzielte im ersten Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 65,6 Millionen CHF, was einem Rückgang von -10,6% im Vergleich zum Vorjahr bei konstanten Wechselkursen entspricht. Dieser Rückgang war erwartungsgemäss, da Windkunden das erste Quartal für den Wechsel zu neuen Rotorblattmodellen, die Reduzierung ihrer Lager oder die Behebung von Qualitätsproblemen nutzten. Für die nächsten Quartale wird eine höhere Nachfrage sowohl von westlichen als auch von chinesischen OEMs erwartet, begünstigt durch die Einführung neuer Rotorblätter und einer höheren Nachfrage in Nordamerika. Zudem wurde erfolgreich eine zweijährige Vertragsverlängerung für die Lieferung von pultrudierten Profilen aus Kohlefasern mit einem bedeutenden westlichen Windkunden abgeschlossen. Manufacturing Solutions verzeichnete einen Nettoumsatz von 7,7 Millionen CHF. Dies entspricht einem Rückgang von -31,7% bei konstanten Wechselkursen im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Obwohl zahlreiche Projekte abgeschlossen wurden, wird deren positiver Effekt auf den Umsatz erst in der zweiten Jahreshälfte spürbar sein. Gurit konnte neue Aufträge von mehreren Windkraftkunden aus Indien sichern, begünstigt durch den Aufschwung im indischen Windmarkt und die Möglichkeit, die neuen Formenbau- und CNC-Fertigungsstätten in Chennai zu nutzen. Marine and Industrial erzielte einen Nettoumsatz von 23,9 Millionen CHF für das erste Quartal 2024. Dies entspricht einem Rückgang von -3,8% zu konstanten Wechselkursen gegenüber dem ersten Quartal 2023. Ein temporärer Nachfragerückgang ist in bestimmten Bereichen des US-Bootsmarktes festzustellen, verursacht durch den Vorratsabbau seitens der Kunden. Unsere Aktivitäten zur Steigerung des Einsatzes von recyceltem PET-Schaum in verschiedenen industriellen Anwendungen machen weiterhin Fortschritte. Die Eingliederung von FX Composites entwickelt sich wie geplant. NETTOUMSATZ Q1 2024 in Millionen CHF 2024 2023 Veränderung in Berichtswährung CHF Veränderung zu konstanten 2023 Kursen Wind Materials 65.6 78.7 -16.6% -10.6% Manufacturing Solutions 7.7 12.6 -38.5% -31.7% Marine and Industrial 23.9 26.2 -8.8% -3.8% Gurit Gruppe 97.2 117.4 -17.2% -11.3%

Ausblick

Gurit erwartet für das Jahr 2024 weiterhin einen Nettoumsatz von 435 - 485 Millionen CHF und eine bereinigte Betriebsgewinnmarge von 5 bis 8 %. Generalversammlung genehmigt alle Anträge

Die Generalversammlung hat heute allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Gurit wird eine Dividende von 0,35 CHF pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023 ausschütten. Die Gurit Aktien werden ab dem 22. April 2024 ex-Dividende gehandelt. Die dividendenberechtigten Positionen werden am 23. April 2024 (Record Date) verbucht, und die Dividendenzahlung erfolgt am 24. April 2024 (Payment Date).

Die Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung werden auf der Gurit-Webseite im Bereich Investor Relations unter folgendem Link veröffentlich: http://www.gurit.com/Investors/AGM. Gurit Halbjahresbericht 2024

Gurit wird den Halbjahresbericht 2024 am 19. August 2024 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlichen. Das Management wird die Ergebnisse auch an einer gemeinsamen Medien- und Anlaystenkonferenz am 19. August 2024 um 09:00 Uhr MESZ erläutern. Für aktuelle Informationen zum Finanzkalender von Gurit besuchen Sie bitte https://www.gurit.com/financial-calendar/. Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz (SIX Swiss Exchange: GURN) sind auf die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsverbundwerkstoffen, den Formenbau für Windrotorblätter, pultrudierte Strukturprofile und Dienstleistungen in den Bereichen Core Kitting und Composite Engineering spezialisiert. Das umfassende Produktsortiment beinhaltet Strukturkernwerkstoffe, Prepregs, Werkzeugformen und Automatisierungslösungen, sowie Klebstoffe und weitere formulierte Produkte. Gurit beliefert Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, Bootsbau, Architektur und zahlreiche weitere Industriesektoren. Die weltweit tätige Unternehmensgruppe verfügt über Produktionsstätten und Niederlassungen in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Grossbritannien, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei und den USA.

www.gurit.com Unternehmenskommunikation Gurit-Gruppe Telefon: +41 44 316 15 50, E-Mail: investor (at) gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Marken sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Ungewissheiten verbunden. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Deutsche Übersetzung: Bei Diskrepanzen zur englischen Originalfassung gilt die englischsprachige Version.

News Source: Gurit Holding AG



Ende der Adhoc-Mitteilung