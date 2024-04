DJ L'Oreal steigert Umsatz zum Jahresauftakt

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--L'Oreal hat im ersten Quartal 2024 vom Wachstum seiner Kerngeschäftsbereiche Verbraucherprodukte und dermatologische Kosmetik, insbesondere in Europa und Nordamerika, profitiert. Der französische Kosmetikriese meldete für die drei Monate Januar bis Ende März einen Umsatz von 11,24 Milliarden Euro, entsprechend einem Plus von 8,3 Prozent auf berichteter und 9,4 Prozent auf flächenbereinigter Basis.

In Europa kletterte der Umsatz um mehr als 12 Prozent auf 3,73 Milliarden Euro, in Nordamerika legten die Erlöse um fast 12 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro zu. In Lateinamerika betrug das Umsatzwachstum fast 19 Prozent, während Nordasien einen Rückgang um 3,9 Prozent verzeichnete.

"In einem Umfeld, das nach wie vor von wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen geprägt ist, sind wir optimistisch, was die Aussichten für den Schönheitsmarkt angeht, und zuversichtlich, dass wir ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Gewinnwachstum erreichen können", sagte L'Oreal-Chef Nicolas Hieronimus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2024 12:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.