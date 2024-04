Der Aktie von L'Oreal gelingt am Donnerstagabend ein kräftiger Kurssprung. Mehr als fünf Prozent geht es auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 441,95 Euro. Grund sind überraschend starke Zahlen für das erste Quartal. Die Aktie nimmt nun wieder Kurs in Richtung der Jahreshöchststände bei gut 460 Euro.Der französische Kosmetikkonzern ist dank einer starken Nachfrage in Europa und Nordamerika überraschend gut ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 8,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...