Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten können. Als am Anleihemarkt die Renditen erneut stiegen, gab der Leitindex Dow Jones Industrial seine Aufschläge größtenteils wieder ab. Zur Schlussglocke stand für den Dow ein Plus von 0,1 Prozent auf 37.775,38 Punkte zu Buche. Im Tageshoch hatte er noch um knapp ein Prozent zugelegt. Der marktbreite Index S&P 500 schloss 0,2 Prozent im Minus bei 5.011,12 Zählern.Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,6 Prozent auf ...

