LOS GATOS (dpa-AFX) - Netflix wächst weiter rasant und hat im vergangenen Quartal die Erwartung der Wall Street klar übertroffen. Der Videostreaming-Marktführer gewann im vergangenen Quartal 9,33 Millionen Nutzer hinzu. Analysten hatten im Schnitt nur mit rund 4,9 Millionen gerechnet. Dank dem starken Nutzer-Zuwachs lag Netflix auch bei Umsatz und Gewinn über den Prognosen.

Netflix hat nun weltweit 269,6 Millionen zahlende Kunden. Zugleich will der Dienst vom kommenden Jahr an nicht mehr jedes Quartal über die aktuelle Nutzerzahl informieren. Das war für Marktbeobachter bisher ein wichtiger Gradmesser für den Wettbewerb mit Disney und anderen Streaming-Anbietern. Die Netflix-Aktie gab im nachbörslichen Handel am Donnerstag zeitweise um rund vier Prozent nach.

Netflix signalisierte unterdessen, dass das Wachstum weitergehen werde. Für das laufende Quartal stellte der Dienst ein Umsatzplus von rund 16 Prozent in Aussicht. Im vergangenen Vierteljahr stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um rund 15 Prozent auf 9,37 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro). Der Quartalsgewinn sprang von 1,3 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 2,33 Milliarden Dollar hoch./so/DP/he