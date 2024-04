Die EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen setzte im Jahr 2023 ihren konsequenten Wachstumskurs fort. So konnten der absolute Einzelhandelsumsatz um +6,0 % und der Konzernaußenumsatz um +5,6 % gesteigert werden. In der Folge überschritt der Einzelhandelsumsatz der LEH-Märkte im EDEKA NST-Verbund erstmals in der 112-jährigen Unternehmensgeschichte die...

