Die niedrigeren Temperaturen der letzten Tage in Belgien und die Vorhersage bevorstehenden Frosts könnten den Obstbauern in Limburg erhebliche Verluste bescheren, berichtet Vilt.be. In dem Artikel heißt es weiter, dass die Obstbauern sowohl in der Nacht zum Mittwoch als auch zum Donnerstag alles daransetzen werden, um zu verhindern, dass die Temperatur in ihren Obstplantagen unter den...

Den vollständigen Artikel lesen ...