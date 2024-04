Von Januar bis März 2024 stiegen die peruanischen Exporte von Paprika in der Menge und im Wert im Vergleich zu den gleichen Monaten des Jahres 2023 an, so berichtet Fructidor.com auf der Grundlage von Daten, die Agrodata Perú veröffentlicht hat. Bildquelle: Pixabay Während des analysierten Zeitraums im Jahr 2024 exportierte das Land 9.512 ,113 Kilo des Erzeugnisses im...

