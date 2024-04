Zürich - Eine 20-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat über 60 Bewerbungen (von total über 100 Einsendungen) von Fintech-Startups evaluiert und die fünf vielversprechendsten Unternehmen in den Kategorien «Early Stage Startup of the Year» und «Growth Stage Start-up of the Year» ermittelt. Die Top 10 Start-ups der Swiss FinTech Awards 2024 sind: Early Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...