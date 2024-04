Amazon baut seine Präsenz im Einzelhandel aus, indem es die kassenlose Technologie "Just Walk Out" in zunehmend mehr Geschäften einsetzt. Diese Technologie ermöglicht es Kunden, ohne Wartezeit an der Kasse einzukaufen und ihre Artikel beim Verlassen des Geschäfts automatisch über eine App zu bezahlen. Die erfolgreiche Implementation ist bereits in über 140 Einrichtungen, darunter Stadien und Hudson News Standorte an Flughäfen, zu sehen und zeigt die wachsenden Bestrebungen Amazons, die Reichweite seines Kassenlosen Dienstes zu vergrößern. In Krankenhausgeschäften und bei Drittanbietern hat Amazon begonnen, diese Technologie in Pilotprojekten zu implementieren. Mit einem starken Netzwerk von Amazon Go-Geschäften und der Einführung in mehreren Panera-Cafés stärkt das Unternehmen kontinuierlich seine physische Präsenz [...]

