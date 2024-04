EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

EV Digital Invest AG bietet Kunden unter der Marke "Digital Invest Assets" ab sofort Tagesgeldkonto mit attraktiver Verzinsung EV Digital Invest AG erreicht weiteren Meilenstein beim Aufbau eines digital integrierten Finanzökosystems durch Angebot eines neuen Tagesgeldkontos für Neu- und Bestandskunden unter der Marke "Digital Invest Assets".

Dauerhaft attraktiver Zinssatz für Neu- und Bestandskunden und Möglichkeit zur Risikodifferenzierung sollen Neukunden ansprechen und Synergieeffekte zwischen den Bestandsprodukten schaffen.

Ausweitung der strategischen Kooperation mit der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank eG als Bankenpartner.

Verzinste Maximalsumme von bis zu 5 Mio. Euro möglich, zusätzlich zur deutschen Einlagensicherung durch den Institutsschutz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken abgesichert.

Berlin, 19. April 2024. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Investmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Invest Assets", setzt ihren Kurs zum Aufbau eines digitalen und voll integrierten Finanzökosystems mit einem umfassenden Portfolio von Investmentprodukten konsequent fort und präsentiert ihr neues Produkt: Das Tagesgeldkonto unter der Marke "Digital Invest Assets" mit einem attraktiven und dauerhaften Zinssatz von 3,2 Prozent*. Als Bankpartner wurde die renommierte Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG gewonnen, welche bereits seit dem Börsengang strategischer Partner der EV Digital Invest AG ist.



Marc Laubenheimer, CEO der EV Digital Invest AG, betont: "Wir nutzen die aktuelle Marktphase, um mit voller Kraft an unserer Vision zu arbeiten, ein integriertes Ökosystem für digitale Investments zu schaffen. Das Tagesgeldkonto ist dafür ein fundamentaler Bestandteil, da es als attraktives Einsteigerprodukt viele Neukunden anspricht. Dadurch können Investoren zukünftig ab einem Euro bis zu mehreren Millionen Euro anlegen - mit und ohne Immobilienbezug."



Karl Poerschke, COO der EV Digital Invest AG, ergänzt: "Die Einführung eines Tagesgeldkontos ist für uns ein wichtiger Schritt bei der Diversifikation unserer Geschäftsfelder. Es ist unser Anspruch, unseren Anlegern unter den Marken ‚Engel & Völkers Digital Invest' und ‚Digital Invest Assets' ein breites Spektrum an attraktiven Investment-Chancen zu bieten. Dafür arbeiten wir, wie gewohnt, mit starken Partnern zusammen. Unser attraktives Tagesgeldprodukt spricht Bestands- wie Neukunden an und bietet ihnen in Kombination mit Immobilien- und ETF-Investments einmalige Investment-Opportunitäten aus einer Hand."



Ralf Magerkurth, Vorstandsvorsitzender der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass durch den Einstieg der EV Digital Invest AG ins Tagesgeldgeschäft unsere bisherige Partnerschaft vertieft und zugleich auch unsere Rolle als institutioneller Investor im Zuge des Börsengangs gestärkt wird. Hinzu kommt, dass wir im Rahmen der nun erweiterten Partnerschaft ein junges und zugleich aufstrebendes Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumspfad begleiten können, wobei das Angebot eines Tagesgeldkontos das bisherige Produktportfolio um einen weiteren attraktiven Baustein ergänzt. Dadurch werden beide Seiten langfristig von der jeweiligen Branchen- und Fach-Expertise sowie vom Vertrauen der Kunden profitieren."



Produktbeschreibung

Mit dem Angebot eines Tagesgeldkontos reagiert EV Digital Invest AG auf den Kundenwunsch nach einer risikoärmeren Ergänzung im Investment-Portfolio, um in volatilen Marktphasen das Risiko zu streuen. Das Tagesgeldkonto für Neu- und Bestandskunden zeichnet sich durch einen attraktiven, dauerhaften Zinssatz von 3,2 Prozent* aus und ist ohne zeitliche Befristung sowie ohne anfallende Kosten nutzbar. Das Vermögen wird sicher von der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG verwahrt und unterliegt der deutschen Einlagensicherung. Zusätzlich sind Einlagen durch den Institutsschutz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken abgesichert. Die verzinste Maximalsumme beträgt 5 Mio. Euro, wobei flexible Ein- und Auszahlungen bereits ab 1 Euro möglich sind. Mit täglicher Verfügbarkeit bietet das Tagesgeldkonto interessierten Anlegern jederzeit einen uneingeschränkten Zugang zu ihren Mitteln.







Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Investitionsprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Investitionsprojekte mit über 247 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt und -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.





