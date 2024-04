Frankfurt - Der Euro ist am Freitagmorgen wieder stabil. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0633 US-Dollar gehandelt und damit nur etwas tiefer als am Vorabend. Meldungen über einen Angriff Israels auf den Iran haben die Kurse in der Nacht kurzzeitig etwas stärker bewegt. Das Euro/Franken-Paar etwa sank zeitweise unter die Marke von 96 Rappen, hat sich mittlerweile aber wieder auf 0,9660 erholt. Auch das Dollar/Franken-Paar zeigt sich bei ...

