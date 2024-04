Zürich - Eine 20-köpfige Jury bestehend aus Verantwortungsträgern und Meinungsführern der Schweizer Fintech-Branche hat über 60 Bewerbungen (von total über 100 Einsendungen) von Fintech-Startups evaluiert und die fünf vielversprechendsten Unternehmen in den Kategorien «Early Stage Startup of the Year» und «Growth Stage Startup of the Year» ermittelt. Die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2024 sind: Early Stage Top 5 (alphabetische Reihenfolge) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...