Die Quartalszahlen von TSMC haben Nvidia - wenigstens etwas - gutgetan. Die Aktie ging am Donnerstag in einem nervösen Marktumfeld mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 846,71 Dollar aus dem Handel und hält sich damit über der 50-Tage-Linie. Einen positiven Analystenkommentar für Nvidia gab es von TD Cowen.TD Cowen-Analyst Matthew D. Ramsay sieht Nvidia weiterhin auf der Überholspur. "Ich bleibe dabei: Nvidia wird Vollgas geben." Alle Systeme seien auf den Juggernaut ausgerichtet, nachdem die Entwicklerkonferenz ...

