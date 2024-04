In der Welt des persönlichen Schutzequipments, kurz PPE, hat Fälschung keinen Platz. Das multinationale Unternehmen 3M, bekannt für die Herstellung diverser Industrie- und Konsumgüter, unterstreicht die Bedeutung echter Schutzprodukte für die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitern in verschiedenen Branchen. In einer Zeit, in der gefälschte PPE-Produkte zunehmen, kann die Verwendung von nicht geprüften Produkten das Sicherheitsrisiko für Personen erheblich erhöhen. Um den Kampf gegen die steigende Zahl an Produktfälschungen zu intensivieren, die insbesondere während der COVID-19-Pandemie aufgetreten sind, hat das Unternehmen seine Bemühungen mit der Entwicklung einer neuen Technologie verstärkt. Die 3M Verify App wurde eingeführt, um Unternehmen bei der Verifizierung der Echtheit ihrer Atemschutzmasken [...]

Hier weiterlesen