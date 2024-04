LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Obwohl der Pharma- und Spezialchemiekonzern angesichts der Herausforderungen in allen drei Geschäftsbereichen gute Arbeit geleistet habe und für 2024 eine Rückkehr zum Wachstum auf Konzernebene prognostiziere, sei die Aktie immer noch niedrig bewertet, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

