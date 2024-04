© Foto: Unsplash



Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, hat am Donnerstag die Tesla-Aktie herabgestuft. Während er Gewinneinbußen prognostiziert, kauft Investorin Cathie Wood nach."Die Erträge stehen unter Druck, der freie Cashflow ist unter Druck", sagte Rosner am Donnerstag in der CNBC-Sendung "Squawk on the Street". "Es gibt keinen Wendepunkt, und das verändert die These. Aus diesem Grund stufen wir die Aktie herab." Außerdem senkte der Analyst sein Kursziel von 189 auf 123 US-Dollar. Die neue Prognose impliziert einen Kursrückgang von 18 Prozent in den nächsten 12 Monaten. Rosners Kommentare kommen, nachdem der langjährige Tesla-Bulle sein Rating für die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt …