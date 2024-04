© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Deutsche Bank Research hat am Freitag die Rheinmetall-Aktie herabgestuft - das Kursziel allerdings um 13 Prozent angehoben. Am Vortag hatte sich bereits JPMorgan zu dem Rüstungsunternehmen geäußert.Deutsche Bank Research hat das Anlageurteil für Rheinmetall von "Kaufen" auf "Halten" herabgesetzt, während das Ziel für den Aktienkurs von 450 auf 510 Euro erhöht wurde. Der Analyst Christoph Laskawi erklärte die Herabstufung mit einer signifikanten Erhöhung der Bewertung des Unternehmens. Obwohl der Markt das mittelfristige Potenzial des Rüstungsunternehmens im Blick habe, sei das erste Quartal voraussichtlich erfolgreich verlaufen, so Laskawi in einer Studie. Rheinmetall wird voraussichtlich …