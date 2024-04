Die Spedition Döpke im südbadischen Endingen nutzt zwei vollelektrische 40-Tonner für Transportfahrten in die Schweiz. Dank der eigenen Photovoltaik-Anlage sind die Antriebskosten billiger als bei Diesel-Lkw. Ein wichtiger Schlüsselkunde der Spedition Döpke, einem Familienunternehmen in vierter Generation, legt Wert auf möglichst klimaneutrale Transporte zwischen seinen beiden Standorten in Endingen am Kaiserstuhl und in der Schweiz. Daher lag es für die Spedition Döpke nahe, die Transportfahrten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...