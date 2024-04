Die Aktie von Netflix hat mit einem aktuellen Kurs von 540,6 Euro und einem Rückgang von 5,4% in der vergangenen Woche einen Dämpfer erlebt. Analysten hatten hohe Erwartungen an den Streaming-Dienst, der sich jedoch in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt behaupten musste. Nachdem das Unternehmen im vorangegangenen Quartal noch mit 9,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...