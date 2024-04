Das Restrukturierungskonzept der Ekosem sieht im Wesentlichen vor, dass Anleihegläubiger ihre Anleihe inklusive der aufgelaufenen Zinsen gegen eine einmalige Zahlung von 300 EUR je Anleihe an einen Käufer übertragen. Im Dezember beschloss die Bundesregierung, Russland mit Wirkung zum 1. Januar 2024 in den Geltungsbereich des Steueroasenabwehrgesetzes aufzunehmen. Was nach Verwaltung klingt, hat auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...