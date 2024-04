Frankfurt - Der Franken hat sich am Freitag als Folge der Entwicklung im Nahen Osten als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten erwiesen. Im Verlauf ging allerdings ein Teil der Kursgewinne zu Dollar und Euro wieder verloren, als sich auch die Märkte wieder etwas beruhigt hatten. Am frühen Nachmittag wurde der US-Dollar wieder zu 0,9088 Franken gehandelt, nachdem er in der Nacht bis auf 0,9012 gefallen war. Ähnlich war die Kursentwicklung gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...