FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Netflix von 700 auf 685 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Streaming-Anbieter sei fulminant ins Geschäftsjahr 2024 gestartet, schrieb Analyst Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er unterstrich den Anstieg der Abonnenten-Zahl sowie die deutliche Verbesserung der Profitabilität. Der Experte hob seine Schätzungen an. Wegen eines höheren risikolosen Zinses sinke aber faire Wert für die Aktie./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 12:44 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 12:52 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US64110L1061

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken