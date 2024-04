Kornelius Purps (antea): DAX: Jeder darf mal verlieren

19.04.2024 -

Und wieder hat es Bayer 04 Leverkusen geschafft. Dank eines Tores in der 89. Minute im Rückspiel des Viertelfinals in der Europa League baute der frischgebackene Deutsche Fußballmeister seine Serie auf44 ungeschlagene Spiele aus. Auf Rekordjagd war bis vor kurzem auch der DAX. Im Gegensatz zum ehemaligen Vizekusen ging dem deutschen Börsenbarometer im April aber die Puste aus. Von seinem letzten, am Gründonnerstag erreichten Höchststand hat der DAX mittlerweile vier Prozent abgegeben - der erste nennenswerte Rückschlag seit Beginn der Kursrallye Ende Oktober 2023. Ich nehme diese Entwicklung zum Anlass, Kursrückgänge im DAX historisch aufzuarbeiten. Die Siegesserie Leverkusens begann am 12. August 2023 mit einem 8:0-Sieg beim überforderten Viertligisten Teutonia 05 Ottensen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Aber welch Ironie: Während der selbsternannte Werksclub fortan von Sieg zu Sieg eilte, hat sich der Aktienkurs seines Namensgebers seither halbiert. Die Bayer-Aktie war in diesem Zeitraum allerdings der vom Kursverlauf her schwächste Wert im DAX.

(...)