NZD/USD zieht aufgrund der erneuten USD-Nachfrage am Freitag einige Verkäufer bei 0,5880 an. - US-Beamte gaben bekannt, dass Israel Militärschläge gegen den Iran durchgeführt hat, was sicheren Hafen-Währungen wie dem USD Auftrieb verlieh. - Die jährliche Inflationsrate in Neuseeland liegt weiterhin über dem Zielbereich der Zentralbank, so dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...