In einer Rede vor der Greater Fort Lauderdale Alliance in Florida sagte Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, am Donnerstag, dass die Inflation in den USA wieder auf 2 % steigen werde, wenn auch langsamer als von vielen erwartet. Wichtige Zitate Die Inflation ist zu hoch. Wir haben bei der Inflation noch einen langen Weg ...

